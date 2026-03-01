Café Théâtre/ Côté Rocher Le radeau de la Méduse par Anne Cangelosi Rue Roland Le Preux Rocamadour

Café Théâtre/ Côté Rocher Le radeau de la Méduse par Anne Cangelosi

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour Lot

Tarif : – – 19 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile LE RADEAU DE LA MÉDUSE et fait scandale.

Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses Misérables

En 1818, Géricault démarre sa plus célèbre toile LE RADEAU DE LA MÉDUSE et fait scandale.

Il devient le maître du romantisme comme Hugo avec ses Misérables . Il critique la Restauration et

son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position

Grâce à une drôle de conférencière, découvrez les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Revivez les bouleversements artistiques et politiques du début du XIXème siècle

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

In 1818, Géricault started his most famous painting LE RADEAU DE LA MÉDUSE and caused a scandal.

He became the master of Romanticism like Hugo with his Misérables.

L’événement Café Théâtre/ Côté Rocher Le radeau de la Méduse par Anne Cangelosi Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne