Café Théâtre Côté Rocher Mémé casse bonbons

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

À 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse-Bonbons profite de l’enterrement de son mari pour déballer sa boîte à souvenirs…

Elle vous raconte avec un humour cash et mordant, sa nuit de noces, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les petits joints qu’elle fume, les sextoys qu’elle vend dans son village …

L’occasion aussi de vous dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre époque et de ses contemporains

À 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse-Bonbons profite de l’enterrement de son mari pour déballer sa boîte à souvenirs…

Elle vous raconte avec un humour cash et mordant, sa nuit de noces, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les petits joints qu’elle fume, les sextoys qu’elle vend dans son village …

L’occasion aussi de vous dire sans langue de bois ce qu’elle pense de notre époque et de ses contemporains

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

At the age of 84, Joséphine, known as Mémé Casse-Bonbons, takes advantage of her husband?s funeral to unpack her box of memories…

She tells you, with a straightforward and biting sense of humor, about her wedding night, her passion for Amour Gloire et Beauté, the little joints she smokes, the sex toys she sells in her village …

The opportunity also to tell you, without tongue in cheek, what she thinks about our times and her contemporaries

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Mémé casse bonbons Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne