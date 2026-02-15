Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise Rue Roland Le Preux Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise Rue Roland Le Preux Rocamadour vendredi 24 avril 2026.
Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-03
À l’occasion des 20 ans du Café Théâtre la troupe de Côté Rocher vous prépare
une comédie surprise …
Un indice..
À l’occasion des 20 ans du Café Théâtre la troupe de Côté Rocher vous prépare
une comédie surprise …
Un indice… tous les ingrédients seront réunis pour vous faire rire et passer un agréable moment.
.
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the 20th anniversary of the Café Théâtre the Côté Rocher troupe is preparing
a surprise comedy …
A clue…
L’événement Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne