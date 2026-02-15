Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise Rue Roland Le Preux Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-03

À l’occasion des 20 ans du Café Théâtre la troupe de Côté Rocher vous prépare

une comédie surprise …

Un indice..

À l’occasion des 20 ans du Café Théâtre la troupe de Côté Rocher vous prépare

une comédie surprise …

Un indice… tous les ingrédients seront réunis pour vous faire rire et passer un agréable moment.

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

On the occasion of the 20th anniversary of the Café Théâtre the Côté Rocher troupe is preparing

a surprise comedy …

A clue…

L’événement Café Théâtre Côté Rocher présente une comédie surprise Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne