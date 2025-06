Café Théâtre Côté Rocher : Rocamadour 10 juillet 2025 21:00

Lot

Café Théâtre Côté Rocher : Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-10

Avec Christelle Rizutto et Fabrice Blind.Toutes les femmes du monde rêvent d’une belle demande en mariage. Mais parfois… c’est un naufrage ! Rien ne va ! Ce n’est ni le bon moment, ni le bon endroit et le prince charmant se montre bien maladroit.

Une comédie à sketchs sur des demandes en mariage, ratées, étranges, loufoques que vous n’auriez sûrement jamais imaginées… Et c’est peut-être mieux !

Quand le romantisme de tous ces drôles de personnages tourne au ridicule… Il y a vraiment de quoi en rire !

0 .

Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

With Christelle Rizutto and Fabrice Blind.Every woman in the world dreams of a beautiful proposal. But sometimes… it’s a train wreck! Nothing goes right! It’s not the right time, it’s not the right place, and Prince Charming is clumsy.

A sketch comedy about failed, strange and zany marriage proposals you’d never have imagined… And maybe that’s just as well!

When the romanticism of all these funny characters turns ridiculous… There’s plenty to laugh about!

German :

Mit Christelle Rizutto und Fabrice Blind.Jede Frau auf der Welt träumt von einem schönen Heiratsantrag. Aber manchmal … ist es ein Schiffbruch! Nichts ist richtig! Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort und der Traumprinz stellt sich ziemlich ungeschickt an.

Eine Sketch-Comedy über misslungene, seltsame und verrückte Heiratsanträge, die Sie sich wahrscheinlich nie hätten vorstellen können… Und das ist vielleicht auch besser so!

Wenn die Romantik all dieser komischen Figuren ins Lächerliche abdriftet… Es gibt wirklich etwas zu lachen!

Italiano :

Con Christelle Rizutto e Fabrice Blind.Ogni donna al mondo sogna una bella proposta di matrimonio. Ma a volte… è un disastro! Niente va per il verso giusto! Non è né il momento né il luogo giusto, e il principe azzurro è maldestro.

Una sketch comedy su proposte di matrimonio fallite, strane e bizzarre che probabilmente non avreste mai immaginato… E forse è meglio così!

Quando la storia d’amore di questi strani personaggi diventa ridicola… C’è molto da ridere!

Espanol :

Con Christelle Rizutto y Fabrice Blind.Todas las mujeres del mundo sueñan con una bonita pedida de mano. Pero a veces… ¡es un naufragio! Nada sale bien No es el momento ni el lugar adecuados, y el príncipe azul es torpe.

Una comedia de sketches sobre propuestas de matrimonio fallidas, extrañas y disparatadas que probablemente nunca habrías imaginado… Y quizá sea mejor así

Cuando el romance de todos estos extraños personajes se vuelve ridículo… ¡Hay mucho de qué reírse!

L’événement Café Théâtre Côté Rocher : Rocamadour a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Vallée de la Dordogne