Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse

rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Corinne Delpech seule en scène Un chagrin d’amour, et tout bascule… Drôle, émouvant, inattendu… Des joies, des peines, des vérités…la vie quoi ! Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas une pure coïncidence ! Ecrit par Patrick Sébastien

Corinne Delpech seule en scène Un chagrin d’amour, et tout bascule… Drôle, émouvant, inattendu… Des joies, des peines, des vérités…la vie quoi ! Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas une pure coïncidence ! Ecrit par Patrick Sébastien. Mise en scène Roger Louret

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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie

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English :

Corinne Delpech alone on stage A heartbreak, and everything changes? Funny, moving, unexpected? Joys, sorrows, truths? just life! Any resemblance to real people is purely coincidental! Written by Patrick Sébastien

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne