Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse Rocamadour samedi 30 mai 2026.
Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse
rue Roland Le Preux Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Corinne Delpech seule en scène Un chagrin d’amour, et tout bascule… Drôle, émouvant, inattendu… Des joies, des peines, des vérités…la vie quoi ! Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas une pure coïncidence ! Ecrit par Patrick Sébastien
Corinne Delpech seule en scène Un chagrin d’amour, et tout bascule… Drôle, émouvant, inattendu… Des joies, des peines, des vérités…la vie quoi ! Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas une pure coïncidence ! Ecrit par Patrick Sébastien. Mise en scène Roger Louret
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rue Roland Le Preux Rocamadour 46500 Lot Occitanie
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English :
Corinne Delpech alone on stage A heartbreak, and everything changes? Funny, moving, unexpected? Joys, sorrows, truths? just life! Any resemblance to real people is purely coincidental! Written by Patrick Sébastien
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Si tu me quittes, je me casse Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne