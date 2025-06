Café Théâtre Côté Rocher Soirée Jazz: Amad Quartet Rue Roland Le Preux Rocamadour 14 juillet 2025 21:00

Lot

Café Théâtre Côté Rocher Soirée Jazz: Amad Quartet Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Début : 2025-07-14 21:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-14

Avec Freddy Blondeau (Contrebasse), Marc Perez (Guitare) , Pierre Sauniere (Saxophone)

et Jean Louis Carricondo (Batterie)

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du Jazz. Amad Quartet vous interprétera des standards de jazz des années 60 pour notre plus grand plaisir.

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

English :

With Freddy Blondeau (Double bass), Marc Perez (Guitar) , Pierre Sauniere (Saxophone)

and Jean Louis Carricondo (Drums)

An unmissable event for jazz lovers. Amad Quartet will perform jazz standards from the 60s for our greatest pleasure.

German :

Mit Freddy Blondeau (Kontrabass), Marc Perez (Gitarre) , Pierre Sauniere (Saxophon)

und Jean Louis Carricondo (Schlagzeug)

Ein Muss für alle Jazzliebhaber. Das Amad Quartett wird Ihnen zu unserem größten Vergnügen Jazzstandards aus den 60er Jahren vortragen.

Italiano :

Con Freddy Blondeau (Contrabbasso), Marc Perez (Chitarra) , Pierre Sauniere (Sassofono)

e Jean Louis Carricondo (batteria)

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz. L’Amad Quartet suonerà standard jazz degli anni ’60 per il piacere di tutti.

Espanol :

Con Freddy Blondeau (Contrabajo), Marc Perez (Guitarra) , Pierre Sauniere (Saxofón)

y Jean Louis Carricondo (Batería)

Una cita ineludible para los amantes del jazz. Amad Quartet tocará estándares de jazz de los años 60 para disfrute de todos.

