Café Théâtre Côté Rocher Un normand à Paris Rocamadour 28 juin 2025 18:00

Lot

Café Théâtre Côté Rocher Un normand à Paris Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-28

2025-06-29

Avec Fabrice Pannetier, Cécilia Fornezzo, Vincent Varinier, Carla Girod.

Comme beaucoup de parisiens, Camille sous-loue son appartement pour mettre un peu de beurre dans les épinards.

Elle reçoit aujourd’hui même son nouveau locataire Gérard, un normand peu soucieux d’aller visiter la capitale et plutôt décidé à jouer les incrustes ! Et voilà qu’en plus débarque Fred, l’ex de Camille !

La colocation à 3 s’annonce explosive !

Rue Roland Le Preux

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

With Fabrice Pannetier, Cécilia Fornezzo, Vincent Varinier, Carla Girod.

Like many Parisians, Camille sublets her apartment to make a little extra money.

Today, she welcomes her new tenant: Gérard, a Norman who doesn’t care much about visiting the capital and is more intent on being a busybody! What’s more, Camille’s ex-boyfriend Fred has just arrived!

The 3-way is shaping up to be explosive!

German :

Mit Fabrice Pannetier, Cécilia Fornezzo, Vincent Varinier, Carla Girod.

Wie viele Pariser vermietet Camille ihre Wohnung unter, um ein wenig Butter bei die Fische zu bringen.

Heute empfängt sie ihren neuen Mieter: Gérard, ein Mann aus der Normandie, der sich die Hauptstadt nicht anschauen will und eher dazu entschlossen ist, sich in den Vordergrund zu drängen Und dann taucht auch noch Camilles Ex Fred auf!

Die Dreier-WG verspricht explosiv zu werden!

Italiano :

Con Fabrice Pannetier, Cécilia Fornezzo, Vincent Varinier, Carla Girod.

Come molti parigini, Camille subaffitta il suo appartamento per guadagnare qualche soldo in più.

Oggi dà il benvenuto al suo nuovo inquilino: Gérard, un normanno che non ha molta voglia di visitare la capitale ed è piuttosto intenzionato a fare l’impiccione! E poi arriva Fred, l’ex di Camille!

Il rapporto a tre si preannuncia esplosivo!

Espanol :

Con Fabrice Pannetier, Cécilia Fornezzo, Vincent Varinier, Carla Girod.

Como muchos parisinos, Camille subarrienda su piso para ganar un poco de dinero extra.

Hoy da la bienvenida a su nuevo inquilino: Gérard, un normando que no tiene muchas ganas de visitar la capital, sino más bien de ser un entrometido Además, aparece Fred, el ex de Camille

El trío se anuncia explosivo

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Un normand à Paris Rocamadour a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Vallée de la Dordogne