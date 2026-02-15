Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille Rue Roland Le Preux Rocamadour

Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille

Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

Depuis qu’elle l’a quitté, Samuel vit de petits boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de supermarché,

et squatte chez son fils Elvis, devenu promoteur de spectacles de sosies

Arielle quant à elle, est retournée vivre chez sa mère

Depuis qu’elle l’a quitté, Samuel vit de petits boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de supermarché,

et squatte chez son fils Elvis, devenu promoteur de spectacles de sosies

Arielle quant à elle, est retournée vivre chez sa mère. Mais quand Elvis, le fils, apprend que la

subvention qui devait lui permettre de rémunérer les artistes lui a été refusée, ils ravalent leur fierté

et s’unissent pour trouver des solutions…

Retrouvez la nouvelle aventure de la Famille Boutboul..

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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39

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English :

Since she left him, Samuel has been living off odd jobs as a supermarket Elvis Presley lookalike,

and squatting with his son Elvis, who has become a lookalike show promoter

As for Arielle, she has moved back in with her mother

L’événement Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne