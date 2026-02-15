Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille Rue Roland Le Preux Rocamadour
Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille Rue Roland Le Preux Rocamadour vendredi 8 mai 2026.
Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille
Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-10
Depuis qu’elle l’a quitté, Samuel vit de petits boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de supermarché,
et squatte chez son fils Elvis, devenu promoteur de spectacles de sosies
Arielle quant à elle, est retournée vivre chez sa mère
Depuis qu’elle l’a quitté, Samuel vit de petits boulots en tant que sosie d’Elvis Presley de supermarché,
et squatte chez son fils Elvis, devenu promoteur de spectacles de sosies
Arielle quant à elle, est retournée vivre chez sa mère. Mais quand Elvis, le fils, apprend que la
subvention qui devait lui permettre de rémunérer les artistes lui a été refusée, ils ravalent leur fierté
et s’unissent pour trouver des solutions…
Retrouvez la nouvelle aventure de la Famille Boutboul..
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Rue Roland Le Preux Café Théâtre Côté Rocher Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 10 93 39
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English :
Since she left him, Samuel has been living off odd jobs as a supermarket Elvis Presley lookalike,
and squatting with his son Elvis, who has become a lookalike show promoter
As for Arielle, she has moved back in with her mother
L’événement Café Théâtre Côté Rocher Une affaire de famille Rocamadour a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Vallée de la Dordogne