Café théâtre Didou dans On n’est pas bien là ? L’Odyssée (Régal & Vous) Rethel

Café théâtre Didou dans On n’est pas bien là ?

L’Odyssée (Régal & Vous) 3 Boulevard de la 2e infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.Il aurait aimé avoir un surnom plus charismatique et la virilité de Philippe Etchebest mais la vie en a décidé autrement…Fort de ce constat, il nous partage avec humour son adaptation à une société en pleine révolution que ce soit avec sa femme nouvelle génération , qui travaille et gagne plus que lui, avec sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat, ou encore l’arrivée de son fils qui le chamboule et le force à se lancer dans la sylvothérapie…Didou passe du stand-up aux personnages, des sex-toys au féminisme, du rap à la Macarena, du Sud-ouest à Paris… C’est frais, tonique, intime et drôlissime !

L’Odyssée (Régal & Vous) 3 Boulevard de la 2e infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Didou is his nickname… He would have liked to have a more charismatic nickname and the virility of Philippe Etchebest, but life decided otherwise…With this in mind, he humorously shares with us his adaptation to a society in the throes of revolution: whether it’s with his new generation wife, who works and earns more than he does, with his mother, introduced to sexual freedom after 10 years of celibacy, or the arrival of his son, who turns him upside down and forces him to take up sylvotherapy… Didou moves from stand-up to characters, from sex toys to feminism, from rap to the Macarena, from the South-West to Paris… It’s fresh, invigorating, intimate and hilarious!

German :

Didou ist sein Spitzname … Sein richtiger Name wurde bereits von einem Serienmörder angenommen.Er hätte gerne einen charismatischeren Spitznamen und die Männlichkeit von Philippe Etchebest gehabt, aber das Leben hat anders entschieden…Ausgehend von dieser Feststellung teilt er mit uns auf humorvolle Weise seine Anpassung an eine Gesellschaft, die sich in einer Revolution befindet: sei es mit seiner Frau der neuen Generation , die arbeitet und mehr verdient als er, mit seiner Mutter, die nach zehn Jahren Single-Dasein in die sexuelle Freiheit eingeführt wird, oder mit der Ankunft seines Sohnes, der ihn durcheinanderbringt und ihn zwingt, sich in die Sylvotherapie zu stürzen…Didou wechselt vom Stand-up zu den Charakteren, von Sexspielzeug zum Feminismus, vom Rap zu Macarena, vom Südwesten nach Paris… Es ist frisch, belebend, intim und witzig!

Italiano :

Didou è il suo soprannome… Avrebbe voluto avere un soprannome più carismatico e la virilità di Philippe Etchebest, ma la vita ha deciso diversamente…Con queste premesse, l’autore condivide con umorismo il suo adattamento a una società in piena rivoluzione: che si tratti della moglie di nuova generazione , che lavora e guadagna più di lui, della madre, introdotta alla libertà sessuale dopo 10 anni di celibato, o dell’arrivo del figlio, che lo mette sottosopra e lo costringe a fare la silvoterapia… Didou passa dalla stand-up ai personaggi, dai sex toys al femminismo, dal rap alla Macarena, dal Sud-Ovest a Parigi… È fresco, tonificante, intimo ed esilarante!

Espanol :

Didou es su apodo… Le habría gustado tener un apodo más carismático y la virilidad de Philippe Etchebest, pero la vida decidió otra cosa…En este sentido, comparte con humor su adaptación a una sociedad en plena revolución: ya sea con su mujer de nueva generación , que trabaja y gana más que él, con su madre, iniciada en la libertad sexual tras 10 años de celibato, o con la llegada de su hijo, que le pone patas arriba y le obliga a hacer silvoterapia… Didou pasa del stand-up a los personajes, de los juguetes sexuales al feminismo, del rap a la Macarena, del Suroeste a París… Fresco, estimulante, íntimo e hilarante

