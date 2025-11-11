Café théâtre Gravité Rethel

Café théâtre Gravité

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Aude a 1h pour vous convaincre que rien n’est grave. Pas même les planétariums. Quoi que…La gravité, c’est comme la vie c’est inévitable, c’est lourd parfois, mais c’est pas si grave que ça.Que peut-on considérer comme grave ? La mort ? La vie ? La dépendance affective ? Le regard des autres ? Le triple menton ? Les planétariums ? Ou pas grand chose ?En guise de réponse, Aude Alisque s’amuse, avec un enthousiasme contagieux, à mettre des froufrous sur les petites et grandes tragédies de l’existence. A la recherche de l’apaisement et de l’acceptation de soi, elle propose des décalages surprenants et décomplexants qui allègent la gravité.

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Aude has 1 hour to convince you that nothing is serious. Not even planetariums. Gravity is like life: it’s inevitable, it’s heavy sometimes, but it’s not as bad as all that Death? Life? Emotional dependence? The gaze of others? Triple chins? Planetariums? By way of response, Aude Alisque has fun, with infectious enthusiasm, putting a frilly spin on life’s little and big tragedies. In her quest for self-soothing and self-acceptance, she offers surprising and uncomplicated shifts that lighten the gravity.

German :

Aude hat eine Stunde Zeit, um Sie davon zu überzeugen, dass nichts schlimm ist. Nicht einmal Planetarien. Obwohl…Die Schwerkraft ist wie das Leben: Sie ist unvermeidlich, manchmal schwer, aber nicht so schlimm wie es scheint.Was kann man als schlimm bezeichnen? Den Tod? Das Leben? Die emotionale Abhängigkeit? Der Blick der anderen? Das dreifache Kinn? Die Planetarien? Oder nicht viel?Als Antwort darauf macht sich Aude Alisque mit ansteckender Begeisterung einen Spaß daraus, die kleinen und großen Tragödien des Daseins mit Rüschen zu versehen. Auf der Suche nach Beruhigung und Selbstakzeptanz bietet sie überraschende und entschleunigende Versatzstücke, die die Schwere lindern.

Italiano :

Aude ha un’ora di tempo per convincervi che nulla è serio. Nemmeno i planetari. Anche se… La gravità è come la vita: è inevitabile, a volte è pesante, ma non è così seria. Cosa può essere considerato serio? La morte? La vita? La dipendenza emotiva? Il modo in cui gli altri ti guardano? Il triplo mento? I planetari? Per rispondere, Aude Alisque si diverte, con un entusiasmo contagioso, a mettere i bastoni tra le ruote alle piccole e grandi tragedie della vita. Nella sua ricerca di auto-assoluzione e di auto-accettazione, offre alcuni sorprendenti e scanzonati spostamenti che alleggeriscono l’umore della gravità.

Espanol :

Aude tiene 1 hora para convencerte de que nada es serio. Ni siquiera los planetarios. Aunque… La gravedad es como la vida: es inevitable, es pesada a veces, pero no es tan seria. ¿Qué puede considerarse serio? ¿La muerte? ¿La vida? ¿La dependencia emocional? ¿La forma en que te miran los demás? ¿Triples barbillas? ¿Planetarios? A modo de respuesta, Aude Alisque se divierte, con un entusiasmo contagioso, poniendo florituras a las pequeñas y grandes tragedias de la vida. En su búsqueda del autoalivio y la autoaceptación, ofrece algunos giros sorprendentes y desenfadados que aligeran el ánimo de la gravedad.

