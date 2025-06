Café théâtre impro – Salle des Félibres Beaumarchés 22 juin 2025 15:00

Gers

Café théâtre impro Salle des Félibres BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Installées à Beaumarchès depuis le mois d’août 2024, Corinne et Eliane s’amusent à jongler avec l’improvisation voilà déjà 25 ans.

Leur troupe, Spontaneo, vous propose son premier café-théâtre impro.

La recette de cette première édition sera impros sur le vif des thèmes construits avec le public et 5 comédiens et comédiennes qui vont spontanément inventer des histoires totalement improvisées.

Un spectacle tout public d’une heure et quart environ.

.

Salle des Félibres BEAUMARCHES

Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 6 64 19 83 07 spontaneo32@gmail.com

English :

Based in Beaumarchès since August 2024, Corinne and Eliane have been juggling improvisation for 25 years.

Their troupe, Spontaneo, presents its first improv café-théâtre.

The recipe for this first edition will be « impros sur le vif »: themes constructed with the audience and 5 actors who will spontaneously invent totally improvised stories.

A show for all ages, lasting around an hour and a quarter.

German :

Corinne und Eliane, die seit August 2024 in Beaumarchès leben, jonglieren bereits seit 25 Jahren mit Improvisationen.

Ihre Truppe, Spontaneo, bietet Ihnen ihr erstes Impro-Theater-Café an.

Das Rezept dieser ersten Ausgabe ist « impros sur le vif »: Themen, die mit dem Publikum erarbeitet werden, und 5 Schauspieler und Schauspielerinnen, die spontan völlig improvisierte Geschichten erfinden.

Eine Vorstellung für alle Zuschauer, die etwa eineinviertel Stunden dauert.

Italiano :

Con sede a Beaumarchès dall’agosto 2024, Corinne ed Eliane si destreggiano nell’improvvisazione da 25 anni.

La loro troupe, Spontaneo, metterà in scena il suo primo café-théâtre d’improvvisazione.

La ricetta di questa prima edizione sarà « impros sur le vif »: temi sviluppati con il pubblico e 5 attori che si inventeranno spontaneamente storie totalmente improvvisate.

Uno spettacolo per tutte le età, della durata di circa un’ora e un quarto.

Espanol :

Afincadas en Beaumarchès desde agosto de 2024, Corinne y Eliane llevan 25 años haciendo malabares con la improvisación.

Su compañía, Spontaneo, organizará su primer café-teatro de improvisación.

La receta de esta primera edición será « impros sur le vif »: temas desarrollados con el público y 5 actores que, de forma espontánea, idearán historias totalmente improvisadas.

Un espectáculo para todas las edades, de una hora y cuarto de duración aproximadamente.

L’événement Café théâtre impro Beaumarchés a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65