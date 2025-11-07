Café théâtre Le Bal des Pompiers Au Régal & Vous Rethel

Café théâtre Le Bal des Pompiers

Au Régal & Vous 3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 11 – 11 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit (-16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, AAH…)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-07

Néné et Bichoko, décident de réaliser leur rêve devenir Sapeurs Pompiers dans une équipe d’intervention avec le casque, le blouson et le camion qui fait Pin Pon ! Ils commencent par des épreuves physiques et des tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le plus grand soin. Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent une façon très originale de gérer les catastrophes… Et c’est pas triste ! L’erreur de la capitaine est d’avoir cru qu’à ce poste, nos deux gentils abrutis ne pouvaient causer aucun dégât. Ça reste à voir, car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent ! De là à dire qu’ils mettent le feu à la caserne… Cette comédie tout public et sans aucune vulgarité n’est pas le prétexte pour tourner en dérision l’engagement des soldats du feu, au contraire ! C’est une plongée joyeuse dans le monde méconnu des Pompiers, ces véritables héros du quotidien auxquels il est rendu ici un vibrant hommage. Vous pouvez retrouver ces comédiens complètement allumés dans La petite histoire de France , des films des Chevaliers du Fiel, de Fabrice Eboué… Bref, que des trucs sérieux de parfaits inconnus ! Ouverture de la billetterie et du bar environ 1h avant le spectacle. Séance de 17h15 avec un tarif spécial pour les vrais pompiers ! Possibilité de repas au restaurant sur réservation.

Au Régal & Vous 3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Néné and Bichoko decide to make their dream come true: to become firefighters on an intervention team, complete with helmet, jacket and Pin Pon truck! They begin with physical and psycho-technical tests to assess their abilities: as they have none, they fail everything with the utmost care. Eventually, they end up at the emergency switchboard, where they develop a highly original way of handling disasters… And it’s not sad! The captain’s mistake is to have believed that in this position, our two nice morons couldn’t cause any damage. That remains to be seen, because from their very first day on the job, one clumsy mistake follows another! But that doesn’t mean they set the firehouse on fire… This non-vulgar comedy for all ages is not a pretext for ridiculing the commitment of firefighters on the contrary! It’s a joyful plunge into the little-known world of the firefighters, these real everyday heroes to whom a vibrant tribute is paid here. You can find these comedians in La petite histoire de France , films by Les Chevaliers du Fiel, Fabrice Eboué… In short, nothing but serious stuff from complete unknowns! Box office and bar open 1 hour before showtime. Show starts at 5:15pm, with a special rate for real firefighters! Meals available at the restaurant on reservation.

German :

Néné und Bichoko, beschließen, ihren Traum zu verwirklichen: Feuerwehrmann in einem Einsatzteam mit Helm, Jacke und einem Lastwagen, der Pin Pon macht, zu werden! Sie beginnen mit körperlichen Prüfungen und psychotechnischen Tests, um ihre Fähigkeiten zu beurteilen: Da sie keine haben, verfehlen sie alles mit größter Sorgfalt. Schließlich landen sie in der Notrufzentrale, wo sie eine sehr originelle Art und Weise entwickeln, mit Katastrophen umzugehen … Und das ist nicht traurig! Der Fehler der Kapitänin ist, dass sie geglaubt hat, dass unsere beiden netten Dummköpfe in dieser Station keinen Schaden anrichten können. Das bleibt abzuwarten, denn schon an ihrem ersten Arbeitstag reiht sich eine Ungeschicklichkeit an die andere! Von da an heißt es, dass sie die Kaserne in Brand setzen … Diese Komödie für alle Altersgruppen und ohne jegliche Vulgarität ist kein Vorwand, um den Einsatz von Feuerwehrleuten ins Lächerliche zu ziehen, ganz im Gegenteil! Es ist ein fröhlicher Einblick in die unbekannte Welt der Feuerwehrleute, dieser wahren Helden des Alltags, denen hier eine große Ehre erwiesen wird. Sie können diese völlig aufgedrehten Schauspieler in Die kleine Geschichte Frankreichs , in Filmen der Chevaliers du Fiel, von Fabrice Eboué… wiederfinden. Kurz gesagt: nur ernste Sachen von völlig Unbekannten! Öffnung des Kartenverkaufs und der Bar ca. 1 Stunde vor der Vorstellung. Vorstellung um 17:15 Uhr mit Sonderpreis für echte Feuerwehrmänner! Essen im Restaurant auf Vorbestellung möglich.

Italiano :

Néné e Bichoko decidono di realizzare il loro sogno: diventare pompieri in una squadra di intervento, con tanto di casco, giacca e camion Pin Pon! Cominciano a sottoporsi a test fisici e psicotecnici per valutare le loro capacità: non avendone nessuna, sbagliano tutto con la massima attenzione. Infine, finiscono al centralino delle emergenze, dove sviluppano un modo molto originale di affrontare i disastri… E non sono tutte cattive notizie! L’errore del capitano è quello di aver creduto che in questa posizione i nostri due simpatici idioti non potessero causare alcun danno. Questo è tutto da vedere, perché fin dal loro primo giorno di lavoro, un errore maldestro si sussegue all’altro! Ma questo non significa che abbiano dato fuoco alla caserma dei pompieri… Questa commedia per tutte le età, priva di volgarità, non è un pretesto per ridicolizzare l’impegno dei pompieri, anzi! È un gioioso tuffo nel mondo poco conosciuto dei vigili del fuoco, veri e propri eroi quotidiani a cui viene reso un vibrante omaggio. Questi comici sono presenti in La petite histoire de France , nei film dei Chevaliers du Fiel, di Fabrice Eboué… In breve, solo cose serie da perfetti sconosciuti! La biglietteria e il bar aprono circa 1 ora prima dello spettacolo. Lo spettacolo inizia alle 17.15 con una tariffa speciale per i veri pompieri! Possibilità di mangiare al ristorante su prenotazione.

Espanol :

Néné y Bichoko deciden hacer realidad su sueño: convertirse en bomberos de un equipo de intervención, ¡con casco, chaqueta y camión Pin Pon! Empiezan por someterse a pruebas físicas y psicotécnicas para evaluar sus capacidades: como no tienen ninguna, lo suspenden todo con sumo cuidado. Finalmente, acaban en la centralita de emergencias, donde desarrollan una forma muy original de enfrentarse a las catástrofes… ¡Y no todo son malas noticias! El error del capitán es haber creído que en esta posición, nuestros dos simpáticos imbéciles no podrían causar ningún daño. Eso está por ver, porque desde su primer día de trabajo, se suceden las torpezas Pero eso no significa que prendan fuego al parque de bomberos… Esta comedia para todas las edades, sin ninguna vulgaridad, no es un pretexto para ridiculizar el compromiso de los bomberos, ¡al contrario! Es una zambullida alegre en el mundo poco conocido de los bomberos, esos verdaderos héroes cotidianos a los que aquí se rinde un vibrante homenaje. Encontrará a estos cómicos en La petite histoire de France , películas de los Chevaliers du Fiel, Fabrice Eboué… En resumen, ¡sólo cosas serias de completos desconocidos! La taquilla y el bar abren aproximadamente una hora antes del espectáculo. El espectáculo comienza a las 17.15 h con una tarifa especial para los verdaderos bomberos Comidas en el restaurante previa reserva.

