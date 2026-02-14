Café Théâtre Le Couple… Quelle Aventure ! Les Chirouzes Montéléger

Café Théâtre Le Couple… Quelle Aventure !

Les Chirouzes Espace Cathelin Montéléger Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

gratuit de 10 ans

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Et si le couple était définitivement la dernière grande aventure de notre époque ? A l’heure où j’te kiffe par instagram mais j’te quitte par SMS, qui sont ces grands rêveurs qui croient encore qu’une vie à deux, c’est encore mieux ?

Les Chirouzes Espace Cathelin Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 72 96 90 laptitecie26@gmail.com

English :

What if the couple was definitely the last great adventure of our time? At a time when I love you on Instagram but I’m leaving you by text message, who are these great dreamers who still believe that a life together is even better?

