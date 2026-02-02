Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes Café théâtre le Zèbre Arcachon
Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon Gironde
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
JÉRÔME GATIUS TRIO
MY CLARINET HEROES
AVEC JEAN MICHEL PLASSAN, LAURENT VANHEE ET JÉRÔME GATIUS
LE JEUDI 5 FÉVRIER 2026 À 21 HEURES
Hommage aux maîtres clarinettistes à travers ce voyage musical au coeur de la Nouvelle-Orléans. .
Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 59 87 zebrearcachon@orange.fr
