Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes Café théâtre le Zèbre Arcachon

Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes

Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes Café théâtre le Zèbre Arcachon jeudi 5 février 2026.

Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes

Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

Date(s) :
2026-02-05

JÉRÔME GATIUS TRIO

MY CLARINET HEROES

AVEC JEAN MICHEL PLASSAN, LAURENT VANHEE ET JÉRÔME GATIUS

LE JEUDI 5 FÉVRIER 2026 À 21 HEURES

Hommage aux maîtres clarinettistes à travers ce voyage musical au coeur de la Nouvelle-Orléans.   .

Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 59 87  zebrearcachon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes

L’événement Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes Arcachon a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Arcachon