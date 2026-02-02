Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes Café théâtre le Zèbre Arcachon

Café théâtre Le Zèbre Jérôme Gatius My Clarinet Heroes

Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon Gironde

JÉRÔME GATIUS TRIO

MY CLARINET HEROES

AVEC JEAN MICHEL PLASSAN, LAURENT VANHEE ET JÉRÔME GATIUS

LE JEUDI 5 FÉVRIER 2026 À 21 HEURES

Hommage aux maîtres clarinettistes à travers ce voyage musical au coeur de la Nouvelle-Orléans. .

Café théâtre le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 59 87 zebrearcachon@orange.fr

