Café-théâtre Les Crocs-quignols avenue du Bois Vert Fouras

avenue du Bois Vert Salons du Parc Fouras Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Spectacle proposé par l’association Cap Retraite Océane.
avenue du Bois Vert Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Café-theatre: Les Crocs-quignols
Show presented by the Cap Retraite Océane association.
German : Kaffee-Theater: Les Crocs-quignols
Veranstaltung angeboten vom Verein Cap Retraite Océane.
Italiano :
Spettacolo organizzato dall’associazione Cap Retraite Océane.
Espanol :
Espectáculo organizado por la asociación Cap Retraite Océane.
