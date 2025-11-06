Café-théâtre Les Crocs-quignols avenue du Bois Vert Fouras

Café-théâtre Les Crocs-quignols

avenue du Bois Vert Salons du Parc Fouras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Spectacle proposé par l’association Cap Retraite Océane.

avenue du Bois Vert Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Café-theatre: Les Crocs-quignols

Show presented by the Cap Retraite Océane association.

German : Kaffee-Theater: Les Crocs-quignols

Veranstaltung angeboten vom Verein Cap Retraite Océane.

Italiano :

Spettacolo organizzato dall’associazione Cap Retraite Océane.

Espanol :

Espectáculo organizado por la asociación Cap Retraite Océane.

L’événement Café-théâtre Les Crocs-quignols Fouras a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan