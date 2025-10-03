Café théâtre « Ma grand-mère faisait tourner les tables » Rethel

Café théâtre « Ma grand-mère faisait tourner les tables » Rethel vendredi 3 octobre 2025.

Café théâtre « Ma grand-mère faisait tourner les tables »

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 11 – 11 – 0 EUR

Tarif réduit

Entrée (-16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, RSA, AAH)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03

A partir de 7 ansVenez découvrir ou redécouvrir un artiste exceptionnel, récompensé de plusieurs Victoires de la Comédie musicale, dans un spectacle rare.L’Expérience inédite, c’est une histoire musicale entièrement improvisée, parole et musique incluses !Telle est la mission du curieux Professeur Pergrimssen attraper au vol les trésors d’imaginaire cachés dans le public et en faire une histoire.Une performance musicale farfelue, rythmée, drôle, mélodieuse mais surtout… inédite.Un tableau pour écrire des notes et des mots, un piano, quelques percussions… Et tout ce qui va naître sous vos yeux et vos oreilles viendra de vous. Absolument tout !

.

3 rue de la 2e Division d’Infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 6 72 81 20 14 cafetheatre.rethel@gmail.com

English :

Ages 7 and upDiscover or rediscover an exceptional artist, winner of several Victoires de la Comédie musicale, in a rare show.L?Expérience inédite is a musical story entirely improvised, including words and music!This is the mission of the curious Professor Pergrimssen: to catch on the fly the « treasures of the imagination » hidden in the audience and turn them into a story.A musical performance that’s wacky, rhythmic, funny, melodious but above all… original.A blackboard to write notes and words, a piano, a few percussion instruments… and all that’s going to be born underneath. And everything that comes to life before your eyes and ears will come from you. Absolutely everything!

German :

Ab 7 JahrenEntdecken oder wiederentdecken Sie einen außergewöhnlichen Künstler, der mit mehreren Victoires de la Comédie Musicale ausgezeichnet wurde, in einer seltenen Aufführung.L?Expérience inédite, das ist eine vollständig improvisierte musikalische Geschichte, Sprache und Musik inbegriffen!Der neugierige Professor Pergrimssen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die im Publikum versteckten « Schätze der Phantasie » aufzufangen und daraus eine Geschichte zu machen.Eine skurrile, rhythmische, lustige, melodische und vor allem… neuartige musikalische Performance.Eine Tafel, auf die man Noten und Worte schreiben kann, ein Klavier, ein paar Schlaginstrumente… Und alles, was vor Ihren Augen und Ohren entsteht, kommt von Ihnen. Absolut alles!

Italiano :

Dai 7 anni in suVenite a scoprire o riscoprire un artista eccezionale, vincitore di diversi Victoires de la Comédie musicale, in uno spettacolo raro.L’Expérience inédite è una storia musicale interamente improvvisata, con parole e musica!Questa è la missione del curioso professor Pergrimssen: cogliere al volo i « tesori dell’immaginazione » nascosti nel pubblico e trasformarli in una storia.Uno spettacolo musicale eccentrico, ritmico, divertente, melodioso e soprattutto… originale.Una lavagna per scrivere note e parole, un pianoforte, qualche strumento a percussione… e tutto ciò prenderà vita sotto l’incantesimo della sua musica. E tutto ciò che prenderà vita davanti ai vostri occhi e alle vostre orecchie verrà da voi. Assolutamente tutto!

Espanol :

A partir de 7 añosVenga a descubrir o redescubrir a un artista excepcional, ganador de varias Victoires de la Comédie musicale, en un espectáculo poco común.L’Expérience inédite es una historia musical totalmente improvisada, ¡incluyendo letra y música!Esta es la misión del curioso profesor Pergrimssen: atrapar al vuelo los « tesoros de la imaginación » escondidos en el público y convertirlos en una historia.Un espectáculo musical excéntrico, rítmico, divertido, melodioso y sobre todo… original.Una pizarra para escribir notas y palabras, un piano, algunos instrumentos de percusión… y todo eso cobrará vida bajo el hechizo de su música. Y todo lo que cobre vida ante sus ojos y oídos saldrá de usted. ¡Absolutamente todo!

L’événement Café théâtre « Ma grand-mère faisait tourner les tables » Rethel a été mis à jour le 2025-09-27 par Ardennes Tourisme