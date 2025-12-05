Café théâtre Magdalena Rethel

Café théâtre Magdalena

3 rue de la 2e division d’infanterie Rethel Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

On aimerait tous avoir Magdalena comme grand-mère… Même si c’est parfois une sacrée peau de vache ! Un One-puppet-show décapant !En français, lorsque l’on cesse de travailler, on prend sa retraite on se retire, on dégage, on n’est plus rentable. En espagnol on parle de la jubilación , de jubiler, se réjouir. Et ça, Magdalena l’a bien compris.Magda, vieille dame chic et espiègle, arrive, pimpante. Elle jubile, elle jouit de chaque instant et bouscule notre manière condescendante de considérer les vieux.Imprévisible, elle choque autant qu’elle charme. Elle nous rappelle que nos aînés ont mille vies derrière eux et qu’ils en ont encore un bout devant. Magdalena pourrait être la mère ou la grand-mère de chacun, et c’est peut-être ça qui la rend irrésistible.Avec ce spectacle, véritable stand-up de marionnette, Julia Yevnine de La Compagnie Traversière questionne des sujets sensibles à partir du point de vue d’une octogénaire adorable, vacharde et extravertie.

3 rue de la 2e division d'infanterie Rethel 08300 Ardennes Grand Est

English :

We’d all love to have Magdalena as our grandmother… Even if she can be quite a cow! In French, when you stop working, you retire : you retire, you get out, you’re no longer profitable. In Spanish, we speak of jubilación , to gloat, to rejoice. Magda, a chic, mischievous old lady, arrives looking dapper. She’s jubilant, enjoying every moment and shaking up our condescending way of looking at the elderly. She reminds us that our elders have a thousand lives behind them, and that they still have a few more to go. Magdalena could be anyone’s mother or grandmother, and perhaps that’s what makes her so irresistible.With this show, a veritable puppet stand-up, Julia Yevnine of La Compagnie Traversière questions sensitive subjects from the point of view of an adorable, outgoing octogenarian.

German :

Wir alle hätten gerne Magdalena als unsere Großmutter… Auch wenn sie manchmal eine ganz schön dicke Haut ist! Eine schrille One-puppet-show !Im Französischen geht man in den Ruhestand , wenn man aufhört zu arbeiten: man zieht sich zurück, man macht sich aus dem Staub, man ist nicht mehr rentabel. Im Spanischen spricht man von jubilación , von jubilieren, sich freuen. Magda, eine schicke und schelmische alte Dame, kommt mit viel Schwung an. Sie jubelt, genießt jeden Augenblick und stellt unsere herablassende Art, alte Menschen zu betrachten, auf den Kopf. Sie erinnert uns daran, dass unsere Senioren tausend Leben hinter sich und noch ein Stück vor sich haben. Magdalena könnte jedermanns Mutter oder Großmutter sein, und vielleicht ist es gerade das, was sie unwiderstehlich macht.Mit diesem Stück, einem echten Stand-up-Puppentheater, stellt Julia Yevnine von La Compagnie Traversière heikle Themen aus der Sicht einer liebenswerten, schlagfertigen und extrovertierten Achtzigjährigen in Frage.

Italiano :

Tutti noi vorremmo avere Magdalena come nonna… Anche se può essere una mucca! In francese, quando si smette di lavorare, ci si ritira : si va in pensione, ci si toglie di mezzo, non si è più redditizi. In spagnolo si dice jubilación , gongolare, gioire. Magda, un’anziana signora chic e maliziosa, arriva con un look elegante. Imprevedibile, sconvolge tanto quanto affascina. Ci ricorda che i nostri anziani hanno mille vite alle spalle e che ne hanno ancora qualcuna da fare. Magdalena potrebbe essere la madre o la nonna di chiunque, e forse è proprio questo che la rende così irresistibile. Con questo spettacolo, un vero e proprio stand-up di marionette, Julia Yevnine de La Compagnie Traversière esplora temi delicati dal punto di vista di un’ottuagenaria adorabile, impertinente ed estroversa.

Espanol :

A todos nos encantaría tener a Magdalena como abuela… ¡Aunque pueda ser toda una vaca! En francés, cuando dejas de trabajar, te jubilas : te retiras, te quitas de en medio, ya no eres rentable. En español, se dice jubilación , regodearse, alegrarse. Magda, una anciana chic y traviesa, llega con un aspecto elegante. Imprevisible, sorprende tanto como encanta. Nos recuerda que nuestros mayores tienen mil vidas a sus espaldas y que aún les quedan unas cuantas por vivir. Magdalena podría ser la madre o la abuela de cualquiera, y quizá sea eso lo que la hace tan irresistible.Con este espectáculo, un auténtico stand-up de marionetas, Julia Yevnine, de La Compagnie Traversière, explora temas delicados desde el punto de vista de una octogenaria adorable, descarada y extrovertida.

