Café-théâtre « Maman j’ai raté la banque »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Deux braqueurs amateurs, pas vraiment taillés pour le grand banditisme, creusent un tunnel pour atteindre une banque…mais atterrissent au beau milieu d’un théâtre, face à un public qui attend un spectacle… Sauf que quand on n’a ni plan B, ni neurones, tout part (très) vite en vrille. Et comme si ça ne suffisait pas, un négociateur au bord du burn-out débarque pour gérer la situation … à sa façon maladroit, bavard, un brin lunaire, mais persuadé d’être l’homme de la situation. Ce trio improbable embarque alors tout le monde dans une comédie déjantée, où chaque tentative de reprendre le contrôle ne fait qu’empirer les choses ! Entre quiproquos en rafale, règlements de compte de cour de récré, confessions intimes et Johnny Hallyday au milieu de tout ça, tout est réuni pour faire de ce braquage raté un moment inoubliable… pour les braqueurs comme pour les otages !

Auteurs Anthony Vincent et Stephen Zaiz

Mise en scène Romain Thunin

Production Zaipo Prod .

