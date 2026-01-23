Café Théâtre Salle de l’Ancien Cinéma Mortagne-sur-Gironde
Salle de l'Ancien Cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-27
Soirée théâtre organisée par les Baladins de l’Estuaire de Mortagne-sur-Gironde à la salle de l’ancien cinéma.
Des gens intelligents , pièce de théâtre de Marc Fayet, Molière de la meilleure comédie 2015.
Buvette et petite restauration sur place
Salle de l’Ancien Cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 24 68 37
English :
Theater evening organized by Mortagne-sur-Gironde?s Baladins de l?Estuaire at the salle de l?ancien cinéma.
Des gens intelligents , play by Marc Fayet, Molière for best comedy 2015.
Refreshments and snacks on site
