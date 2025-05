CAFÉ-THÉÂTRE ODILE MENANT EN SCÈNE – Coco’latte Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 juin 2025 20:30, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CAFÉ-THÉÂTRE ODILE MENANT EN SCÈNE
Coco'latte
8 Place de la Mairie
Château-Gontier-sur-Mayenne
Mayenne

13 juin 2025
20:30

Préparez-vous à rire, réfléchir, et être surpris·e Odile Menant, artiste pleine d’énergie et de mordant, débarque avec son one woman show à ne surtout pas manquer !

Vendredi 13 juin

20h30

️ 12€ seulement incluant boisson et pâtisserie

Humour piquant, regard affûté sur notre quotidien, et une performance bluffante Odile vous embarque dans un spectacle drôle, sincère et décapant !

Réservations par téléphone ou à coralie.cocolatte@gmail.com

8, place de la mairie 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE (Bazouges)

Viens rire. Viens vibrer. Viens voir Odile. .

+33 6 74 25 48 73
coralie.cocolatte@gmail.com

English :

Get ready to laugh, to think, and to be surprised: Odile Menant, an artist full of energy and bite, arrives with her one-woman show, not to be missed!

German :

Odile Menant, eine Künstlerin voller Energie und Biss, kommt mit ihrer One-Woman-Show, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten

Italiano :

Preparatevi a ridere, pensare e sorprendervi: Odile Menant, un’artista piena di energia e di mordente, arriva con il suo one-woman-show, da non perdere!

Espanol :

Prepárese para reír, pensar y sorprenderse: Odile Menant, una artista llena de energía y mordacidad, llega con su espectáculo en solitario, ¡que no se puede perder!

