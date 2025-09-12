Café-théâtre « Promis ça ne sortira pas d’ici » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Café-théâtre « Promis ça ne sortira pas d’ici » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor vendredi 30 janvier 2026.

Café-théâtre « Promis ça ne sortira pas d’ici »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Rémy, psychologue de renom, vient d’écrire à son insu un livre sur Martin, un de ses patients qui est aussi son meilleur ami. Elle est sur le point de signer un gros contrat avec un éditeur quand son patient débarque en même temps que l’éditeur pour discuter des droits du nouveau roman de Rémy. Elle va devoir jongler entre un crédule qui cherche une épaule amicale pour s’épancher et un éditeur cupide qui cherche un contrat juteux sur lequel se pencher. Quand l’appât du gain et le secret médical se rencontrent, cela ne fait pas bon ménage et les révélations vont bon train à un rythme effréné. Promis, ça ne sortira pas d’ici , c’est aussi une réflexion sur la place de l’argent dans les relations. Que sont prêts à sacrifier les gens pour leur bénéfice personnel ? Que se passe-t-il quand la morale s’inverse et que l’on devient victime ?

Auteur Séabstien M’Barek

Production La Troupe des Ballons Rouges .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-théâtre « Promis ça ne sortira pas d’ici » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André