Café-théâtre « Quizz Aman » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Café-théâtre « Quizz Aman » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor samedi 27 décembre 2025.

Café-théâtre « Quizz Aman »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Jeu d’ambiance animé par Jean Claude Constant dans lequel 2 équipes, les Galettes, et les Saucisses, s’affrontent dans un face à face de questions. Pour tenter Le Kig ar farz de la Mort (L’ultime épreuve)… .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-théâtre « Quizz Aman » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André