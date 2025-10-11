Café-théâtre Si tu me payes un verre Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Café-théâtre Si tu me payes un verre Les rendez-vous de Surel Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.

Café-théâtre Si tu me payes un verre Les rendez-vous de Surel

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 20:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Par La Cie Fauteuils et strapontins. Au Bistrot d’Alphonse il y a peu de clientèle, seulement quelques habitués. Jojo, poète alcoolo, drôle de zozo qui trimbale dans sa musette des œuvres impérissables que personne n’a lues.

.

Théâtre de Surel Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 52 47 91 billetterie.theatresurel@outlook.fr

English :

By Cie Fauteuils et strapontins. Alphonse?s Bistrot has few customers, just a few regulars. Jojo, an alcoholic poet, is a strange oddball who carries around in his musette some imperishable works that nobody has read.

German :

Von der Cie Fauteuils et strapontins. Im Bistrot d’Alphonse gibt es wenig Kundschaft, nur ein paar Stammgäste. Jojo, ein alkoholabhängiger Dichter, ein lustiger Zozo, der in seinem Beutel unvergängliche Werke mit sich herumträgt, die niemand gelesen hat.

Italiano :

Da Cie Fauteuils et strapontins. Il bistrot di Alphonse ha pochi clienti, solo pochi clienti abituali. Jojo, un poeta alcolizzato, è uno strano tipo che porta con sé nella sua valigetta opere imperiture che nessuno ha mai letto.

Espanol :

Por Cie Fauteuils et strapontins. El Bistrot de Alphonse tiene pocos clientes, sólo algunos habituales. Jojo, un poeta alcohólico, es un extraño bicho raro que lleva en su maletín unas obras imperecederas que nadie ha leído.

L’événement Café-théâtre Si tu me payes un verre Les rendez-vous de Surel Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme