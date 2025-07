Café traite UGLAS Uglas

La chèvrerie « Le peuple des chèvres » propose une animation « Café traite ». Le principes tous les samedis, dès 9h, vous pouvez participer à l’animation « Traite » autour d’un bon café.

Voici ce qui est proposé Un bon café, découverte de la traite des chèvres, dégustation de lait frais ou d’un café au lait, participation à la traite. Un moment de partage et de bonne humeur !

Animation gratuite, sans réservation, ouvert à tous petits et grands !

English :

The « Le peuple des chèvres » goat farm is offering a « Milking Café ». The principle: every Saturday, from 9am, you can take part in the « Milking » activity over a good cup of coffee.

Here’s what’s on offer: A good cup of coffee, learning about goat milking, tasting fresh milk or a café au lait, taking part in the milking. A moment of sharing and good humor!

Free event, no reservation required, open to all, young and old!

German :

Der Ziegenhof « Le peuple des chèvres » bietet eine Animation « Café Melken » an. Das Prinzip: Jeden Samstag ab 9 Uhr können Sie bei einem guten Kaffee an der Animation « Melken » teilnehmen.

Folgendes wird angeboten: Ein guter Kaffee, Entdeckung des Ziegenmelkens, Verkostung von frischer Milch oder eines Milchkaffees, Teilnahme am Melken. Ein Moment des Teilens und der guten Laune!

Kostenlose Animation, keine Reservierung, offen für alle kleinen und großen Leute!

Italiano :

La fattoria delle capre « Le peuple des chèvres » propone un « Caffè della mungitura ». Il principio: ogni sabato, a partire dalle 9, è possibile partecipare all’attività di « mungitura » davanti a una buona tazza di caffè.

Ecco cosa viene offerto Una buona tazza di caffè, imparare a mungere le capre, assaggiare il latte fresco o un café au lait e partecipare alla mungitura. È un ottimo modo per condividere un buon momento!

L’evento è gratuito, senza necessità di prenotazione, ed è aperto a tutti, grandi e piccini!

Espanol :

La granja de cabras « Le peuple des chèvres » ofrece un « Café de ordeño ». El principio: todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, se puede participar en la actividad de « Ordeño » tomando una buena taza de café.

La oferta es la siguiente Una buena taza de café, aprender sobre el ordeño de cabras, degustar leche fresca o un café con leche y participar en el ordeño. ¡Es una forma estupenda de compartir un buen rato!

El evento es gratuito, sin necesidad de reserva, y está abierto a todos, jóvenes y mayores

