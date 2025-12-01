Café traite UGLAS Uglas
UGLAS A la chèvrerie Le Peuple des chèvres Uglas Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-21 10:00:00
2025-12-20
La chèvrerie Le peuple des chèvres propose une animation Café traite . Le principes tous les samedis et dimanches de décembre, dès 9h, vous pouvez participer à l’animation Traite autour d’un bon café.
Observation et participation à la traite, café chaud, musique & bonne humeur, échanges sur la vie de la chèvrerie. Un vrai moment pour petits et grands.
Animation gratuite, sans réservation.
UGLAS A la chèvrerie Le Peuple des chèvres Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 64 42 14
English :
The Le peuple des chèvres goat farm is offering a Milking Café . The principle: every Saturday and Sunday in December, from 9am, you can take part in the Milking activity over a good cup of coffee.
Watch and take part in milking, enjoy a cup of hot coffee, listen to music and chat about life on the goat farm. A real treat for young and old alike.
Free entertainment, no reservation required.
