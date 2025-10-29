Café-tri Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 15:30:00
2025-10-29
Recycler, customiser et moins jeter.
Recycler, customiser, pour moins consommer et moins jeter.
Mylène Ponseel vous accompagne pour créer votre éponge tawashi et autres bricoles astucieuses.
En partenariat avec le service environnement Terre d’Auge. .
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91
English : Café-tri
Recycle, customize and throw away less.
German : Café-tri
Recyceln, anpassen und weniger wegwerfen.
Italiano :
Riciclare, personalizzare e buttare via meno.
Espanol :
Recicle, personalice y tire menos.
L’événement Café-tri Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Terre d’Auge Tourisme