Café Tricot Bibli’othe Arces-Dilo

Café Tricot

Bibli’othe 1 Rue des Écoles Arces-Dilo Yonne

Début : 2026-03-18 14:00:00

La bibliothèque vous propose un café tricot ouvert à toutes et tous.

A vos aiguilles et crochets en toute convivialité, nous vous proposons de réaliser un carré de 10cmx10cm et constituer un plaid que nous pourrions remettre au Téléthon.

La laine est fournie vous pouvez apporter vos aiguilles. .

