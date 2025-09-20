Café-tricot Café « Le Club » Coutances
Café-tricot Café « Le Club » Coutances samedi 20 septembre 2025.
Café-tricot
Café « Le Club » 10 Rue Louis Beuve Coutances Manche
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Atelier de tricot au café « Le Club » à Coutances. .
Café « Le Club » 10 Rue Louis Beuve Coutances 50200 Manche Normandie leclubcoutances@gmail.com
