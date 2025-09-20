Café-tricot Café « Le Club » Coutances

Café-tricot Café « Le Club » Coutances samedi 20 septembre 2025.

Café-tricot

Café « Le Club » 10 Rue Louis Beuve Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Atelier de tricot au café « Le Club » à Coutances. .

Café « Le Club » 10 Rue Louis Beuve Coutances 50200 Manche Normandie leclubcoutances@gmail.com

English : Café-tricot

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-tricot Coutances a été mis à jour le 2025-09-09 par Coutances Tourisme