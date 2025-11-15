Café-tricot Café Le Club Coutances

Café-tricot

Café Le Club 10 Rue Louis Beuve Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Atelier de tricot au café Le Club à Coutances. .

Café Le Club 10 Rue Louis Beuve Coutances 50200 Manche Normandie leclubcoutances@gmail.com

English : Café-tricot

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-tricot Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme