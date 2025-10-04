Café tricot & crochet Médiathèque De Vivonne Vivonne

Café tricot & crochet Médiathèque De Vivonne Vivonne samedi 4 octobre 2025.

Café tricot & crochet Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque De Vivonne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez tricoter et crocheter en toute convivialité.

apportez vos laines, crochets et aiguilles et échangez vos techniques avec les autres participants.

La médiathèque offre le café et le thé

Médiathèque De Vivonne 99 Grand’rue 86370 Vivonne Vivonne 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549601143 https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Venez tricoter et crocheter en toute convivialité.

Médiathèque de Vivonne