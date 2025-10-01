Café tricot / crochet Saint-Laurent-en-Grandvaux
Café tricot / crochet Saint-Laurent-en-Grandvaux mercredi 12 novembre 2025.
Café tricot crochet
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-26
Café tricot-crochet à la salle Auguste Bailly.
Venez avec un goûter/un café et votre envie d’apprendre ou celle de transmettre votre connaissance du tricot ou du crochet et passer une après-midi de partage…
Séance organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.
Inscription par tel/sms/mail 06 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
English : Café tricot crochet
German : Café tricot crochet
Italiano :
Espanol :
L’événement Café tricot crochet Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX