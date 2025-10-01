Café tricot / crochet Saint-Laurent-en-Grandvaux

Café tricot crochet

Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Café tricot-crochet à la salle Auguste Bailly.

Venez avec un goûter/un café et votre envie d’apprendre ou celle de transmettre votre connaissance du tricot ou du crochet et passer une après-midi de partage…

Séance organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.

Inscription par tel/sms/mail 06 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

