CAFÉ TRICOT & CROCHET, Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre lundi 19 janvier 2026.

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-19 14:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00

2026-01-19 2026-02-16 2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18

Moment convivial autour du tricot au tiers lieu
Un temps pour faire ensemble, échanger astuces et savoir-faire autour d’un café,. Débutant(es) bienvenu·(es )!
Gratuit, ouvert à toutes et tous
Sur inscription   .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

English :

A convivial knitting event at the tiers lieu

