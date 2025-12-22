CAFÉ TRICOT & CROCHET, Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
CAFÉ TRICOT & CROCHET, Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre lundi 19 janvier 2026.
CAFÉ TRICOT & CROCHET
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-19 14:00:00
fin : 2026-05-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-19 2026-02-16 2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18
Moment convivial autour du tricot au tiers lieu
Un temps pour faire ensemble, échanger astuces et savoir-faire autour d’un café,. Débutant(es) bienvenu·(es )!
Gratuit, ouvert à toutes et tous
Sur inscription .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr
English :
A convivial knitting event at the tiers lieu
L’événement CAFÉ TRICOT & CROCHET Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-12-22 par Pays Erdre Canal Forêt