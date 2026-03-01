Café tricot des Effilochés Académie du Climat Paris

Les Effilochés est une association de passionné.e.s de couture et d’arts du fil (broderie, tricot, crochet,…), installée dans le centre de Paris, à la Buvette de l’Académie du Climat.

Leur mission: faire (re)découvrir ces arts au plus grand nombre, tout en créant des espaces de rencontre et de partage.

Alors n’hésitez plus, et rejoignez-les à la buvette du climat !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Passionné·e·s de tricot ou de crochet, venez avec vos aiguilles et vos pelotes pour avancer sur vos projets en convivialité !

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

