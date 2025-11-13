Café tricot Les Quinconces Le Mans
Café tricot Les Quinconces Le Mans jeudi 13 novembre 2025.
Café tricot
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2026-01-22 17:00:00
Date(s) :
2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29
Point mousse ou point jacquard ? Ça ne vous dit rien ?!
Peu importe que vous n’ayez jamais touché à une aiguille ou que vous ayez déjà fabriqué vos plus belles pièces, le CAFÉ TRICOT est ouvert à tous·tes !
Venez échanger tout en tricotant et découvrir de nouvelles techniques en compagnie de très bon·nes pédagogues.
Vous avez votre matériel ? N’hésitez pas à l’amener avec vous ! .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 21 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café tricot Le Mans a été mis à jour le 2025-11-06 par CDT72