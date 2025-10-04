Café tricot Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing

Café tricot Médiathèque Aimé Césaire Tourcoing samedi 4 octobre 2025.

Café tricot Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, sur inscription uniquement en téléphonant au 03 20 25 61 19. Public adulte à partir de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

C’est la rentrée pour le café-tricot de la médiathèque Aimé Césaire ! Un rendez-vous en quinzaine tous les premiers et troisièmes samedis du mois, de 10h à midi. Pour s’initier ensemble aux joies du tricot et apprendre à faire une écharpe, des mitaines … Ou se perfectionner et avoir de l’aide pour un projet personnel, dans une ambiance conviviale.

Sur inscription uniquement en téléphonant au 03 20 25 61 19, car ce café-tricot a beaucoup de succès !

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Un rendez-vous pour tricoter ensemble les premiers et troisièmes samedis du mois, de 10h à midi.

Droits réservés