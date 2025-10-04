Café tricot Médiathèque de Lambézellec Brest

Café tricot Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de Lambézellec Finistère

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Apportez votre ouvrage (et vos aiguilles) ou participez à un projet solidaire.

Médiathèque de Lambézellec 8, rue Pierre Corre Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008940 https://biblio.brest.fr

Biblis en folie 2025

Médiathèques de Brest