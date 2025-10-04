Café tricot Médiathèque de Lambézellec Brest
Café tricot Médiathèque de Lambézellec Brest samedi 4 octobre 2025.
Café tricot Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de Lambézellec Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Apportez votre ouvrage (et vos aiguilles) ou participez à un projet solidaire.
Médiathèque de Lambézellec 8, rue Pierre Corre Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008940 https://biblio.brest.fr
Biblis en folie 2025
Médiathèques de Brest