CAFÉ TRICOT Prunières

CAFÉ TRICOT

Rue de l’Ecole Prunières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Au vue du succès du premier Café-Tricot, la Mercerie Au Fil du Temps de Prunières, renouvelle l’expérience le deuxième samedi de chaque mois !

L’activité débute à 14h mais rien n’est figé, vous venez quand vous pouvez, avec le niveau que vous avez (et vos aiguilles), avec qui vous voulez et comme vous êtes !

Venez vous mettre sur pause en partageant un moment rempli de douceur, de confiance et de convivialité !

Activité gratuite et tous niveaux.

Une petite tirelire est là pour le thé et le café. .

Rue de l’Ecole Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 08 72

English :

Following the success of the first Café-Tricot, the Au Fil du Temps haberdashery in Prunières is repeating the experience on the second Saturday of every month!

The activity starts at 2pm, but nothing is set in stone: you come whenever you can, with the level you have (and your needles), with whoever you want and however you are!

Come and take a break, sharing a moment filled with gentleness, confidence and love

