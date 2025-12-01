CAFÉ TRICOT Prunières
CAFÉ TRICOT Prunières samedi 13 décembre 2025.
CAFÉ TRICOT
Rue de l’Ecole Prunières Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Au vue du succès du premier Café-Tricot, la Mercerie Au Fil du Temps de Prunières, renouvelle l’expérience le deuxième samedi de chaque mois !
L’activité débute à 14h mais rien n’est figé, vous venez quand vous pouvez, avec le niveau que vous avez (et vos aiguilles), avec qui vous voulez et comme vous êtes !
Venez vous mettre sur pause en partageant un moment rempli de douceur, de confiance e
Venez vous mettre sur pause en partageant un moment rempli de douceur, de confiance et de convivialité !
Activité gratuite et tous niveaux.
Une petite tirelire est là pour le thé et le café. .
Rue de l’Ecole Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 08 72
English :
Following the success of the first Café-Tricot, the Au Fil du Temps haberdashery in Prunières is repeating the experience on the second Saturday of every month!
The activity starts at 2pm, but nothing is set in stone: you come whenever you can, with the level you have (and your needles), with whoever you want and however you are!
Come and take a break, sharing a moment filled with gentleness, confidence and love
