Café tricot Bibliothèque Verruyes
Café tricot Bibliothèque Verruyes jeudi 26 février 2026.
Café tricot
Bibliothèque 4, place de l’église Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Plutôt que tricoter, crocheter ou broder, seul.es chez vous, nous vous proposons de nous retrouver pour échanger nos petits trucs, nos idées autour d’un café/thé.
Venez avec votre matériel !
Prochain RV de notre Café Tricot Jeudi 26 février à partir de 15 h.
Contact 06 02 33 03 97 .
Bibliothèque 4, place de l’église Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 03 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café tricot
L’événement Café tricot Verruyes a été mis à jour le 2026-02-17 par CC Val de Gâtine