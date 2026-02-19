Café tricot Bibliothèque Verruyes

Café tricot

Bibliothèque 4, place de l’église Verruyes Deux-Sèvres

Plutôt que tricoter, crocheter ou broder, seul.es chez vous, nous vous proposons de nous retrouver pour échanger nos petits trucs, nos idées autour d’un café/thé.

Venez avec votre matériel !

Prochain RV de notre Café Tricot Jeudi 26 février à partir de 15 h.

Contact 06 02 33 03 97 .

