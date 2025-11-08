Café Troc Chez l’habitant, ancien café Le Cars Plougasnou

Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

2025-11-08 2025-12-06

Un temps d’échanges et de convivialité à côté de la salle municipale. Venez troquer vos produits de saisons, objets de surplus et tout simplement vous rencontrer.

8 novembre produits de saison et jeux de société

6 décembre cadeaux de Noël et accessoires d’hiver

Accueil autour d’un café, d’un jus… .

Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

