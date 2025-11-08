Café Troc Chez l’habitant, ancien café Le Cars Plougasnou
Café Troc Chez l'habitant, ancien café Le Cars Plougasnou samedi 8 novembre 2025.
Café Troc
Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08 13:00:00
2025-11-08 2025-12-06
Un temps d’échanges et de convivialité à côté de la salle municipale. Venez troquer vos produits de saisons, objets de surplus et tout simplement vous rencontrer.
8 novembre produits de saison et jeux de société
6 décembre cadeaux de Noël et accessoires d’hiver
Accueil autour d’un café, d’un jus… .
Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
