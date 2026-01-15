Café Troc Chez l’habitant, ancien café Le Cars Plougasnou

Café Troc

Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 13:00:00

2026-02-07 2026-03-07

Un temps d’échanges et de convivialité à côté de la salle municipale. Venez troquer vos produits de saisons, objets de surplus et tout simplement vous rencontrer.

Accueil autour d’un café, d’un jus… .

Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

