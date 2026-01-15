Café Troc Chez l’habitant, ancien café Le Cars Plougasnou
Café Troc Chez l’habitant, ancien café Le Cars Plougasnou samedi 7 février 2026.
Café Troc
Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 13:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07
Un temps d’échanges et de convivialité à côté de la salle municipale. Venez troquer vos produits de saisons, objets de surplus et tout simplement vous rencontrer.
Accueil autour d’un café, d’un jus… .
Chez l’habitant, ancien café Le Cars 39 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café Troc
L’événement Café Troc Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-15 par OT BAIE DE MORLAIX