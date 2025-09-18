Café-vélo Lunéville
Café-vélo Lunéville jeudi 18 septembre 2025.
Café-vélo
7 rue du Chinois Lunéville Meurthe-et-Moselle
Proposé par VéloLun’
Thème les freins
De 17h à 19h
NB atelier réparation de vélos de 14h à 17hAdultes
7 rue du Chinois Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 86 37 38
English :
Proposed by VéloLun?
Theme: brakes
From 5pm to 7pm
NB: bike repair workshop from 2pm to 5pm
German :
Angeboten von VéloLun?
Thema: Die Bremsen
Von 17 bis 19 Uhr
NB: Fahrradreparaturwerkstatt von 14 bis 17 Uhr
Italiano :
Suggerito da VéloLun?
Tema: freni
Dalle 17.00 alle 19.00
NB: laboratorio di riparazione bici dalle 14.00 alle 17.00
Espanol :
Sugerido por VéloLun?
Tema: los frenos
De 17:00 a 19:00
NB: taller de reparación de bicicletas de 14h a 17h
L’événement Café-vélo Lunéville a été mis à jour le 2025-09-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS