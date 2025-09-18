Café-vélo Lunéville

Café-vélo

Café-vélo Lunéville jeudi 18 septembre 2025.

Café-vélo

7 rue du Chinois Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 17:00:00
fin : 2025-09-18 19:00:00

Date(s) :
2025-09-18

Proposé par VéloLun’
Thème les freins
De 17h à 19h
NB atelier réparation de vélos de 14h à 17hAdultes
0  .

7 rue du Chinois Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 86 37 38 

English :

Proposed by VéloLun?
Theme: brakes
From 5pm to 7pm
NB: bike repair workshop from 2pm to 5pm

German :

Angeboten von VéloLun?
Thema: Die Bremsen
Von 17 bis 19 Uhr
NB: Fahrradreparaturwerkstatt von 14 bis 17 Uhr

Italiano :

Suggerito da VéloLun?
Tema: freni
Dalle 17.00 alle 19.00
NB: laboratorio di riparazione bici dalle 14.00 alle 17.00

Espanol :

Sugerido por VéloLun?
Tema: los frenos
De 17:00 a 19:00
NB: taller de reparación de bicicletas de 14h a 17h

L’événement Café-vélo Lunéville a été mis à jour le 2025-09-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS