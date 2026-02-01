Café-vélo Lunéville

Café-vélo Lunéville jeudi 26 février 2026.

7 rue du Chinois Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 19:00:00

2026-02-26

Proposé par VéloLun’
Thème les freins
De 17h à 19hAdultes
7 rue du Chinois Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 86 37 38 

English :

Proposed by VéloLun?
Theme: brakes
From 5pm to 7pm

L’événement Café-vélo Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS