Café-vélo Lunéville
Café-vélo Lunéville jeudi 26 février 2026.
Café-vélo
7 rue du Chinois Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 19:00:00
2026-02-26
Proposé par VéloLun’
Thème les freins
De 17h à 19hAdultes
7 rue du Chinois Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 86 37 38
English :
Proposed by VéloLun?
Theme: brakes
From 5pm to 7pm
L’événement Café-vélo Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS