Café Vélo Pontarlier

Café Vélo Pontarlier vendredi 5 septembre 2025.

Café Vélo

La Tisanerie Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05 20:30:00

2025-09-05

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

Un temps de rencontre et de convivialité pour échanger et partager sur le vélo ! Thème de la soirée La rentrée à vélo. Pour aller au boulot, pour emmener ou accompagner les enfants à l’école, pour aller au sport, …, habitué ou néophyte, nous partagerons ensemble expériences, questions et conseils. .

La Tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 44 74 98 svp25@gmx.com

English : Café Vélo

German : Café Vélo

