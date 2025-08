CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran

CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran jeudi 7 août 2025.

CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE

Route de Cesseras Siran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Visite de la cave de vinification, suivie d’une dégustation gratuite des cuvées du domaine. Possibilité de vous faire plaisir en achetant nos vins sur place

Café Vigneron à Siran Dans le cadre des Rendez-vous au Pays du Haut-Languedoc et Vignobles, découvrez une immersion dans l’univers de la vinification et le savoir-faire du domaine.

Commencez par une visite de la cave de vinification, un lieu où la magie du vin prend vie, suivie d’une dégustation gratuite des cuvées uniques du domaine. Profitez de cette occasion pour explorer les saveurs et les histoires derrière chaque bouteille.

Et si l’envie vous prend, laissez-vous tenter par l’achat de nos vins directement sur place pour prolonger votre expérience chez vous.

Un moment convivial et authentique à partager, entre passion et plaisir ! .

Route de Cesseras Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68 monjardindevignes@gmail.com

English :

Visit the winery, followed by a free tasting of the estate?s cuvées. You can also buy our wines on site

German :

Besichtigung des Weinkellers, gefolgt von einer kostenlosen Verkostung der Cuvées des Weinguts. Möglichkeit, sich mit dem Kauf unserer Weine vor Ort zu verwöhnen

Italiano :

Visita alla cantina di vinificazione, seguita da una degustazione gratuita delle annate della tenuta. Potrete concedervi di acquistare i nostri vini in loco

Espanol :

Visite la bodega de vinificación, seguida de una degustación gratuita de las cosechas de la finca. Puede darse un capricho comprando nuestros vinos in situ

L’événement CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC