CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran
CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran jeudi 6 août 2026.
CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE
Route de Cesseras Siran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-20
Visite de la cave de vinification, suivie d’une dégustation gratuite des cuvées du domaine. Possibilité de vous faire plaisir en achetant nos vins sur place
Café Vigneron à Siran Dans le cadre des Rendez-vous au Pays du Haut-Languedoc et Vignobles, découvrez une immersion dans l’univers de la vinification et le savoir-faire du domaine.
Commencez par une visite de la cave de vinification, un lieu où la magie du vin prend vie, suivie d’une dégustation gratuite des cuvées uniques du domaine. Profitez de cette occasion pour explorer les saveurs et les histoires derrière chaque bouteille.
Et si l’envie vous prend, laissez-vous tenter par l’achat de nos vins directement sur place pour prolonger votre expérience chez vous.
Un moment convivial et authentique à partager, entre passion et plaisir ! .
Route de Cesseras Siran 34210 Hérault Occitanie +33 6 10 32 47 68 monjardindevignes@gmail.com
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English :
Visit the winery, followed by a free tasting of the estate?s cuvées. You can also buy our wines on site
L’événement CAFE VIGNERON MON JARDIN DE VIGNES _LA CAVE Siran a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC