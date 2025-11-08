Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café vinyle Médiathèque communautaire de Coutances Coutances

Café vinyle Médiathèque communautaire de Coutances Coutances samedi 8 novembre 2025.

Café vinyle

Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Café vinyle à la médiathèque de Coutances.   .

Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

English : Café vinyle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café vinyle Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme