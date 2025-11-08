Café vinyle Novembre Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Café vinyle Novembre Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 8 novembre 2025.

Ce sera l’occasion de vous faire partager à l’occasion d’une écoute : un courant musical, un artiste un label ou l’aspect graphique des pochettes.

Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, amener leur propre vinyle pour nous faire découvrir leur galette préférée !

La discothèque Rilke vous propose un moment de convivialité autour du support vinyle !

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke