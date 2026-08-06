Café Vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Informations pratiques

Scaër

Café Vinyles

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 10:30:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

The Who, le Rock Britannique.

Une épopée du groupe de rock britannique légendaire , l’une des formation les plus bruyantes de l’histoire du Rock !

Entrée libre et gratuite Public adulte. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English :

L’événement Café Vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS