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AGENDA · Scaër

Café Vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

lundi 12 octobre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Café Vinyles

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:30:00
fin : 2026-10-12

Date(s) :
2026-10-12

The Who, le Rock Britannique.
Une épopée du groupe de rock britannique légendaire , l’une des formation les plus bruyantes de l’histoire du Rock !
Entrée libre et gratuite Public adulte.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English :

L’événement Café Vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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