AGENDA · Scaër
Café Vinyles Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
lundi 12 octobre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Café Vinyles
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:30:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
The Who, le Rock Britannique.
Une épopée du groupe de rock britannique légendaire , l’une des formation les plus bruyantes de l’histoire du Rock !
Entrée libre et gratuite Public adulte. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
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English :
L’événement Café Vinyles Scaër a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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