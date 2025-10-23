Café-vrac Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

Des astuces pour limiter vos déchets !

Retrouvez Mylène Ponseel, conseillère en prévention des déchets à Terre d’Auge, des participants aux foyers témoins, et notre voisine, la boutique de vrac Le Baucalis vert, pour partager vos pratiques, glaner des idées et astuces pour limiter vos déchets !

En partenariat avec Le Baucalis vert et le service environnement Terre d’Auge. .

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91

English : Café-vrac

Tips to limit your waste!

German : Café-vrac

Tipps, um Ihren Müll zu begrenzen!

Italiano :

Consigli per limitare i rifiuti!

Espanol :

Consejos para limitar los residuos

