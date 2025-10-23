Café-vrac Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Café-vrac Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 23 octobre 2025.
Café-vrac
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 15:30:00
2025-10-23
Des astuces pour limiter vos déchets !
Retrouvez Mylène Ponseel, conseillère en prévention des déchets à Terre d’Auge, des participants aux foyers témoins, et notre voisine, la boutique de vrac Le Baucalis vert, pour partager vos pratiques, glaner des idées et astuces pour limiter vos déchets !
En partenariat avec Le Baucalis vert et le service environnement Terre d’Auge. .
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91
English : Café-vrac
Tips to limit your waste!
German : Café-vrac
Tipps, um Ihren Müll zu begrenzen!
Italiano :
Consigli per limitare i rifiuti!
Espanol :
Consejos para limitar los residuos
