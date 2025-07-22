CAFÉ ZIMMERMANN (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

CAFÉ ZIMMERMANN (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR

13.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Leipzig, 1720. Poussez la porte du café de Gottfried Zimmermann, haut lieu de création musicale et d’émulation artistique, et rejoignez les bienheureux amateurs de musique venus écouter Georg Philipp Telemann ou Johann Sebastian Bach diriger leurs propres concertos… 13.8 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 27 32 les-arts-renaissants@wanadoo.fr

English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

German :

Les Arts Renaissants laden Sie zu einer musikalischen Reise ein, bei der die Grenzen zwischen Volksmusik und gelehrter Musik verschwimmen.

Italiano :

Les Arts Renaissants vi invitano a un viaggio musicale in cui i confini tra musica popolare e musica colta si confondono.

Espanol :

Les Arts Renaissants le invita a un viaje musical en el que se difuminan las fronteras entre la música popular y la culta.

L’événement CAFÉ ZIMMERMANN (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE